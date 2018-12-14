Фестиваль «Сделано в Приморье: праздник ягод и сыров» приглашает жителей и гостей края

Первый летний фестиваль «Сделано в Приморье: праздник ягод и сыров» стартовал во Владивостоке в пятницу, 17 июля, сообщают «Вести:Приморье». Свежие ягоды, приморские сыры и мед нового урожая смогут приобрести жители и гости приморской столицы на фестивальной площадке до 31 июля, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Как подчеркнул заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков, это первое событийное мероприятие, которое открылось после периода ограничительных мер.

«Важно дать возможность приморским производителям сбывать свою продукцию. Здесь хорошая точка с хорошим трафиком, и мы хотели бы, чтобы торговля была бойкой, чтобы приморцы узнали наших производителей, купили у них много сыра, ягод и насладились качественными продуктами», – пожелал он участникам мероприятия.

Фестиваль проводится уже в третий раз. Организатором выступил краевой центр «Мой бизнес» при поддержке Союза «Приморская торгово-промышленная палата» и Правительства Приморского края. По словам гендиректора центра «Мой бизнес» Евгения Никифорова, такие площадки нужны, чтобы показать производителям из глубинки, что их товар востребован и нужен покупателю.

Так, в первый день участниками фестиваля стали 11 предпринимателей, которые представляют продукцию своих фермерских и подсобных хозяйств. Ягоду привезли из Спасского и Шкотовского районов, а сыры представили компании из Уссурийска и Владивостока.

«Этот фестиваль – не столько про продажу, сколько про то, как рассказать людям о предпринимателях и производителях, которые есть в Приморском крае. Это наша основная задача. Мы планируем проводить такие фестивали регулярно и знакомить жителей с локальными продуктами и интересными местными производителями», – рассказал Евгений Никифоров.

В планах организаторов – провести еще три фестиваля до конца года и расширить его географию на другие муниципалитеты Приморья.

«В ходе этого событийного мероприятия производитель встречается с потребителем, получает обратную связь. Эти прямые встречи – залог успеха. Покупатели с удовольствием будут делиться идеями, создавать идеальный образ товара», – отметил на открытии президент Приморской торгово-промышленной палаты Борис Ступницкий.

«Праздник ягод и сыров» во Владивостоке продлится до 31 июля на площадке на перекрестке улиц Адмирала Фокина и Семеновская. Каждый день посетителей фестиваля ждут дегустации от производителей, культурная и развлекательная программа. 19 июля в программе фестиваля заявлен вкусный праздник пирожков с малиновым вареньем, 25 июля – день ягодного чизкейка, а 26 июля состоится Воскресное сырное изобилие.

Напомним, всем участникам фестиваля бесплатно предоставили торговый павильон, подключили к электричеству. Участники несут расходы только за обслуживание торговой точки – услуги охраны и вывоза мусора.

По мнению губернатора Приморского края Олега Кожемяко, такой способ поддержки предпринимателей дает им возможности увеличить сбыт продукции, расширить свое производство, создать новые рабочие места.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]