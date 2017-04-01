Фестиваль «Сделано в Приморье» приглашает жителей и гостей края
Более 20 предпринимателей Приморья представляют свои праздничные товары на пешеходной площади между улицами Адмирала Фокина и Семеновская во Владивостоке.
Жители региона могут приобрести товары к новогоднему столу, сувениры, сладости от местных производителей, а также принять участие в мастер-классах и получить приятные подарки, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.
Масштабный фестиваль открыл серию мероприятий, объединенных под товарным знаком «Сделано в Приморье».Он продолжит свою работу до 20 января, где за это время несколько десятков производителей края смогут предложить свои товары жителям и гостям региона.
«Мы открываем мероприятие, которое является частью большой программы губернаторского внимания. Фестиваль направлен на популяризацию местного производителя. Отныне и впредь такие мероприятия статут регулярными, а основой их будет большой конкурс, направленный на выявление лучших в качестве и безопасности продуктов, готовности продвигать себя на экспортные рынки. Здесь силами Центра поддержки предпринимательства и администрации города мы отобрали тех, кто достоин, а также интересен как жителям Владивостока, так и гостям города. Это еще один маленький шаг к организации общественных пространств, в том числе и для туристов, которые будут приобретать товары у местных производителей. А это хоть и небольшой, но все-таки вклад в экономику региона», – открывая фестиваль, отметил врио вице-губернатора Приморья Константин Шестаков.
На прилавках 14 торговых домиков можно приобрести мед, рыбу, сыры, одежду, сувениры и другие товары для себя и для близких.
Предусмотрена образовательная и культурная программы: ежедневно до 8 января будут проводиться развлекательные мероприятия для детей и взрослых, а также мастер-классы на площадке кафе «Миндаль». Первые из них уже состоялись: юные жители региона и их родители делали елочные игрушки из фетра и расписывали пряники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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