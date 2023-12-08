Новогодняя ярмарка с фудкортами и кинотеатром откроется во Владивостоке с 15 по 20 декабря

Жителей Владивостока приглашают на Новогоднюю ярмарку. Мастер-классы, развлекательная программа для детей, фуд-корт, мини-кинотеатр и праздничные сувениры будут представлены на Новогодней ярмарке, которая пройдет с 15 по 20 декабря во Владивостоке на Светланской, 43 (2 этаж). Вход свободный для всех желающих, сообщают "Вести:Приморье".

Как говорят в управлении по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации Владивостока, площадка будет состоять из нескольких зон. Первая предназначена для проведения мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству, другая - фото-зона, где можно будет сделать памятные снимки. На новогодней ярмарке будет действовать концертная площадка, где свое мастерство покажут талантливые владивостокцы. Желающие смогут подкрепиться на фуд-корте, а также приобрести подарки друзьям у юных предпринимателей, которые представят свои товары.

На ярмарку заглянет и самый долгожданный для многих сказочный гость – Дед Мороз. Резиденция Мороза Ивановича будет открыта в субботу и воскресенье для всех желающих рассказать новогоднее стихотворение и поводить хороводы вокруг елки.

«Приглашаем жителей и гостей Владивостока всех возрастов посетить этот большой праздник. Новогодняя ярмарка – это развлекательное мероприятие, которое организует администрация Владивостока при участии предпринимательского сообщества города. С пятницы по воскресенье на площадке будут организованы самые разные развлекательные активности, которые, несомненно, смогут зарядить своих участников праздничным настроением», - передает слова приветствия владивостокцам и гостям города заместитель главы Владивостока Екатерина Сиволовская.

Праздничные мероприятия стартуют в пятницу, 15 декабря, в 12:00. Торжественное открытие ярмарки состоится в субботу, 16 декабря, в 12:00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]