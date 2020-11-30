Необычный дефиле-маскарад пройдет на предновогодней ярмарке "Я помогаю" во Владивостоке

- нет. И не собираюсь. Я плачу налоги, плату за услуги ЖКХ. Вот пусть "специальные" люди на мои деньги и очищают город

- нет и мне за это стыдно

- очистил свою оледеневшую машину

- принимал участие в субботнике 28 ноября

- по доброй воле помогал дворникам очистить двор, где я живу, и прилегающие лестницы и территории

- участвовал в очистке территории у себя на работе

- все время ледяного коллапса просидел дома

- занимаюсь очисткой города в силу служебных обязанностей