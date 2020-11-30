Необычный дефиле-маскарад пройдет на предновогодней ярмарке "Я помогаю" во Владивостоке
Перед Новым годом есть традиция: делать добрые дела! У жителей Приморья есть возможность принять участие в благотворительной ярмарке "Я ПОМОГАЮ", которая состоится 4 декабря с 16:00-18:00 в отеле "Экватор" в зале "Виктория".
За пожертвования можно будет приобрести подарки к Новому году себе и своим друзьям, а также сделать доброе дело, помочь приморским деткам с онкогематологическими заболеваниями. На ярмарке будут представлены вещи: (Б/У, новые и брендовые) сувениры, картины, игрушки, бижутерия. Пришедших на ярмарку угостят чаем с выпечкой.
Организаторы предупреждают, что вход на ярмарку обязателен в защитных масках. А лучше всего авторского дизайна, сделанного своими руками.
На ярмарке состоится дефиле-"маскарад" дизайнерских защитных масок. Победители получат подарок от партнёров.
Ярмарка приурочена к международной акции "Щедрый вторник" и декаде инвалидов.
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