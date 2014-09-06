Рыбой, дичью, медом и орехами накормят гостей фестиваля таежной кухни

Ежегодный фестиваль гастрономических развлечений Taigafest состоится во Владивостоке в конце сентября - начале октября. Мероприятие пройдет в двух форматах: ресторанный фестиваль и таежная ярмарка, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как сообщили организаторы, основой гастрономического фестиваля по сложившейся традиции станут таежные сеты, созданные шеф-поварами местных ресторанов. Дикоросы, пресноводная рыба, дичь, мед и орехи – вот те продукты, которым будет кормить Уссурийская тайга гостей фестиваля. Ресторанный фестиваль продлится 10 дней, с 17 по 27 сентября.

Таежная ярмарка в этом году интегрируется в цикл городских ярмарок фестиваля «Сделано в Приморье», она откроется 19 сентября и продлится до 3 октября. Мероприятие пройдет в краевом центре на площадке между улицами Семеновская и Адмирала Фокина. Жители и гости Владивостока смогут приобрести чаи, дикоросы, мед и продукты пчеловодства от лучших производителей края.

Роль ключевого продукта Taigafest 2020 отведена приморскому меду. Главная цель команды организаторов – через гастрономию и образовательные лектории раскрыть гостям особенности медоносных растений, вкусы, полезные свойства меда, истории пасечного дела в крае.

«С каждым новым гастрономическим фестивалем мы стараемся раскрывать новые грани локальных продуктов. Если говорить о тайге, то из всех продуктов, которые доступны и легальны, приморский мед является самым мощным активом. На предстоящем фестивале команда Pacific Russia Food совместно с центром “Мой бизнес” и Союзом пчеловодов Приморского края хотим раскрыть тему приморского меда так, чтобы жители региона начали им гордиться», – рассказала организатор фестиваля Татьяна Заречнева.

Специальной зоной ярмарки станет «медовое» пространство, где пройдут научно-популярные лекции, дегустации, гастрономические мастер-классы. Посетители узнают, как отличить качественный мед от подделки, зачем красят ульи, почему пчела не запоминает кто ее пчеловод и как приготовить самый вкусный медовый десерт.

Как ранее отметил заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков, событийные мероприятия, связанные с гастрономией, являются одной из визитных карточек региона, и таких мероприятий в перспективе должно быть кратно больше.

«Все наши гастрономические фестивали в этом году состоятся, некоторые их них перенесли на более поздние сроки по сравнению с прошлым годом», – уточнил он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]