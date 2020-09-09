Анонс на 26 сентября

26 сентября в 11.00 - Владивосток, Приморская картинная галереея (ул. Алеутская, 12) - Дни Эрмитажа.

26 сентября в 11.00 - Владивосток, Сквер им. Суханова - фестиваль Грин-Маркет 2020, благотворительная выставка-раздача котят.

26 сентября в 10.00 - Ботанический сад ДВО РАНул. Маковского, 142 - Осенняя ярмарка луковичных.

26 сентября в 11.00 - Ботанический сад ДВО РАНул. Маковского, 142 - Осенняя программа для детей "Дубы-колдуны".

26 сентября в 10.00 - Владивосток, площадка между улицами Семеновской и Фокино - Гастрономический фестиваль Taigafest 2020.

26 сентября в 10.00 - Артем, Дворец Культуры - Международная выставка кошек.

26 сентября в 11 и в 16.00 - Владивосток, Музей города (ул. Петра Великого, 6) - познавательная программа «Тайны чердака», 6+.

26 сентября в 12.30, 15.00 и в 17.00 - Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева - пешеходная экскурсия по городу «Лабиринты китайской Миллионки».

26 сентября в 18.00 - Приморская краевая филармония - Концертная программа «Киношлягеры Андрея Петрова». Эстрадный оркестр Приморской краевой филармонии. Дирижёр – Дмитрий Бутенко.

26 сентября в 22.00 - Владивосток, Lebowski Bar - рок-н-ролл и блюз в Lebowski bar. Вход: бесплатный.

26 сентября - Европейский день языков.

26 сентября - Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

26 сентября - Всемирный день контрацепции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]