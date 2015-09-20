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Анонс на 27 сентября

Анонс на 27 сентября

27 сентября в 9.00 - Владивосток, у остановки «Мини-ТЭЦ «Центральная» - сбор участников прогулки по грунтовым дорогам и тропам вдоль побережья бухты Новик, организованной лигой ходьбы «Женьшень». 

27 сентября в 12.00 - Владивосток, на Спортивной набережной - отметят День тигра: откроется выставка фотографий амурского тигра. В 13.00 пройдет награждение победителей конкурсов чтецов «Береги природу», рисунков «Хозяин Уссурийской тайги», «Экомода», фотоконкурса «Покажи тигра». На празднике будет организован мастер-класс по росписи холщовых сумок акриловыми красками, тематические фотозоны, будет работать «Тигриная почта». Также посетители праздника смогут принять участие в съемках ролика в специальном павильоне. В 14.00 начнется интеллектуальная игра «Квиз, плиз!»

27 сентября в 17.00 - Владивосток, в амфитеатре Спортивной набережной - состоится кубок приморского КВН среди студенческих команд города.

27 сентября - Всемирный день туризма.

27 сентября - Международный день глухих.

27 сентября - День машиностроителя.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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