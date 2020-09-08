Анонс на 22 сентября
22 сентября в 11.00 - Приморская государственная картинная галерея (ул. Алеутская, 12) - V юбилейные «Дни Эрмитажа»:
10.00-18.00 — Мастер-классы для реставраторов.
11.00-15.30; 17.00-18.45 — Выставка детского рисунка «Античность глазами детей».
11.00-16.00 — «Эрмитажный кинотеатр».
15.45-17.30 — Открытие выставки «Античность глазами детей»;
16.00-16.15 — Презентация конкурса «Создай экспонат для Эрмитажа»;
16.20-17.00 — Дискуссия в рамках выставки «Античность глазами детей»;
18.45-19.00 — Презентация фильма «Эрмитаж. Снято на iPhone» сотрудниками Эрмитажа Е.А. Шаровой и И.С. Тамбовцевым;
19.00-24.00 — Фильм «Эрмитаж. Снято на iPhone»
22 сентября в 10.00 - Владивосток на пешеходной площади между улицей Семеновская и улицей Адмирала Фокина - открывается таежная ярмарка. Вход бесплатный.
22 сентября в 10.00 - Владивосток, Ботанический сад - Осенняя ярмарка луковичных. Вход бесплатный.
22 сентября - Всемирный день без автомобиля.
22 сентября - Всемирный день защиты слонов.
22 сентября - Всемирный день носорога.
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