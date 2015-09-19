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Анонс на 18 сентября

Анонс на 18 сентября

18 сентября в 18.35 - Владивосток, в Пушкинском сквере -  выступление музыкантов от проекта «Слушать». 

18 сентября в 16.00 - Владивосток, Пушкинский театр -  презентация уникальных почтовых открыток, созданных в Приморье совместно с Почтой России и финал конкурса детских рисунков «Под одним небом», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и памяти легендарного франко-советского корпуса истребителей «Нормандия-Неман». Вход бесплатный.

18 сентября - Всемирный день мониторинга воды.

18 сентября - День секретаря в России.

18 сентября - День Mini MBA.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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