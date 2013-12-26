Пункты пропуска через госграницу в Приморье изменят режим работы

Во время празднования в Китайской Народной Республике Нового 2020 года таможенные органы, расположенные в пунктах пропуска на российско-китайской границе, изменят режим работы.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВТУ, МАПП Пограничный (Приморский край), не будет работать с 24 по 30 января 2020 года - все дни празднования Нового года по Восточному календарю.

Режим работы других пунктов пропуска, расположенных на российско-китайском участке государственной границы:

ДАПП "Полтавка" на пассажирском направлении: будет работать 23 января до 14.00, а с 28 по 30 января - с 9.00 до 21.00. Выходные дни - с 24 по 27 января; на грузовом направлении - рабочие дни – 23 января- до 14.00, 30 января - полный рабочий день. Выходные - с 24 по 29 января.

МАПП "Краскино" будет работать с 29 по 30 января, выходные - с 24 по 28 января.

ЖДПП "Пограничный" будет работать все праздничные дни на пассажирском направлении - с 9.00 до 21.00, на грузовом - круглосуточно.

ДАПП "Турий Рог" - все праздничные дни - рабочие.

ЖДПП "Махалино" - будет работать с 24 по 30 января с 9.00 до 21.00.

СПП "Покровка" - рабочие дни: 24 января 2020 года до 15.00, 29 января - полный рабочий день, выходные дни - с 25 по 28 января.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]