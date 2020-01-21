Cудно из Владивостока завалилось на бок в Пусане
Во вторник, 21 января, судно-краболов из Владивостока завалился на бок в порту Пусан. Траулер уперся в стоящее рядом суда из Сахалинской области, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.
По словам очевидцам, средний рыболовный морозильный траулер «Арка – 35» владивостокской компании «Антей» (бывший «Соломон») находился у причала южнокорейского порта Пусан. По неизвестной причине краболов завалился на правый бок.
Сейчас судно стоит, опираясь на стоящее справа судно «Тритон», прибывший с Сахалина. Вода доходит ему до иллюминаторов. По словам моряков, никто из членов экипажа не пострадал.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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