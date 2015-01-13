Образцовый хор «Мальчиши» победил в двух всероссийских конкурсах

Образцовый хор «Мальчиши» детской школы искусств № 6 победил сразу в двух всероссийских конкурсах – «Хоровая ассамблея» и «Музы России». Коллективу дважды присудили звание лауреата первой степени, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу города.

I Всероссийский конкурс-фестиваль хорового и ансамблевого искусства «Хоровая ассамблея» и II Всероссийский конкурс-фестиваль сценического и художественного искусства детского, юношеского и взрослого творчества «Музы России» проходил в Москве, в концертном зале «Измайлово». В конкурсах принимали участие коллективы из Республики Саха (Якутия), Республики Коми, Ставропольского края, Ярославской области, Иркутской, Свердловской и Московской областей, городов Обнинск, Ступино, Брянск, Рязань, Владимир, Москва и других.

«Мальчиши» - единственный коллектив, который представлял Владивосток. Конкурсное жюри, в состав которого вошли заслуженные артисты и деятели искусств, известные хормейстеры, преподаватели и профессоры, высоко оценило выступление ребят. Образцовому хору присудили звание лауреата I степени в обоих конкурсах.

Кроме того, лауреатом II степени в номинации «Вокальное творчество – патриотическая песня» стал участник коллектива Тимофей Мартынов, а лауреатом III степени в номинации «Академический вокал» – Илья Русов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]