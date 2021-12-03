Юный вокалист из Владивостока Тимофей Затолокин стал лауреатом музыкального конкурса в Москве

Ученик владивостокской детской школы искусств № 3 г. Владивостока Тимофей Затолокин принял участие в Международном музыкальном конкурсе «Мы вместе», который уже много лет проводит композитор, автор популярных детских эстрадных песен, член Союза композиторов РФ Александр Ермолов. Конкурс прошел в конце ноября в Москве и собрал около 500 ребят - солистов-вокалистов и 22 вокальных ансамбля, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Четыре полных конкурсных дня продолжались с утра и до 22 часов вечера, солист за солистом, песня за песней - круговорот исполнителей всех возрастов от 5 до 35 лет. Номинаций в конкурсе было много, но самые популярные – «эстрадная песня» и «песня на иностранном языке». Также звучали патриотические песни, композиции из кинофильмов. Тимофей выступил сразу в трех номинациях: «песня на иностранном языке», «песни из кинофильмов» и «песня о Росии, о родном крае».

Кроме огромной конкуренции (в его возрастной категории выступало 72 человека) юному вокалисту пришлось столкнуться с адаптацией в часовых поясах и по факту выступать ночью по времени Владивостока. Но конкурс есть конкурс, и скидок не делали никому из участников.

Вокалисты представляли широкую географию: Москва, Санкт-Петербург, Йошкар-Ола, Алтай, Тульская, Пермская и другие области. Но немалый уже сценический и конкурсный опыт Тимофея Затолокина позволил ему выступить достойно и занять сразу три призовых места. Жюри даже присвоило ему шутливое звание «Артист Артистович», тем самым отметив его творческий потенциал. Исполнение Тимофея покорило и жюри, и зрителей, которые начали танцевать вместе с ним на своих местах.

К слову, в жюри вошли преподаватели джазового вокала столичных вузов, композиторы, эксперты телевизионных вокальных проектов российских телеканалов.

Огромный вклад в подготовку юного вокалиста внесли педагоги по вокалу и музыке детской школы искусств. Тимофей Затолокин готов и дальше участвовать в музыкальных конкурсах, представляя родной Владивосток.

Тимофей знаком жителям города как постоянный участник многих городских концертных мероприятий. Яркие выступления юного музыканта всегда вызывают благодарные аплодисменты слушателей и запоминаются своим искренним и эмоциональным исполнением.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]