В Партизанске сокращенным не торопятся выплатить долги по зарплате. Сюжет об этом в 17:00.

В Партизанске, единственное в городе предприятие, которое специализировалось на вывозе твёрдых бытовых отходов признали банкротом. Под сокращение попал 61 человек. Рассчитаться с бывшими сотрудниками не могут уже полгода.

При этом Конкурсный управляющий с себя ответственности не снимает. Но и выплачивать долги не торопится.

Подробнее об этом расскажем в 17:00 на телеканале Россия 1.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]