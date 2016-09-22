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В Партизанске сокращенным не торопятся выплатить долги по зарплате. Сюжет об этом в 17:00.

В Партизанске, единственное в городе предприятие, которое специализировалось на вывозе твёрдых бытовых отходов признали банкротом. Под сокращение попал 61 человек. Рассчитаться с бывшими сотрудниками не могут уже полгода.

При этом Конкурсный управляющий с себя ответственности не снимает. Но и выплачивать долги не торопится.

Подробнее об этом расскажем в 17:00 на телеканале Россия 1.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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