Ради повышения пенсий изменят федеральный закон

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда (ПФР), сообщает "Вести: Приморье".

Изменения связаны с посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщается на сайте правительства.

Согласно поручению, Министерство финансов до 11 февраля должно подготовить законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет 2020 года, а также плановый период 2021 и 2022 годов. В этот же срок Министерство труда должно подготовить законопроект о внесении изменений в бюджет Пенсионного фонда на аналогичный период.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]