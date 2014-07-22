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Ради повышения пенсий изменят федеральный закон

Ради повышения пенсий изменят федеральный закон

Фото: pixabay.com

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда (ПФР), сообщает "Вести: Приморье".

Изменения связаны с посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщается на сайте правительства.

Согласно поручению, Министерство финансов до 11 февраля должно подготовить законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет 2020 года, а также плановый период 2021 и 2022 годов. В этот же срок Министерство труда должно подготовить законопроект о внесении изменений в бюджет Пенсионного фонда на аналогичный период.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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