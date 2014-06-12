Затор авто организовал водитель на Суханова

На улице Суханова столкнулись два автомобиля, сообщает "Вести:Приморье".

Около здания Управления МЧС столкнулись два седана. Вероятно, несоблюдение дистанции стало причиной небольшого ДТП. Это несколько внесло коррективы в движение других авто, но большого затора не наблюдается. Водители немного притормаживают перед впередистоящими машинами, чтобы объехать их.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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