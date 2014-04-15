Уверенный в своих силах пес остановил два авто на Столетии

Несоблюдение дистанции привело к ДТП, итогом которого стали два разбитых автомобиля, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv.

На проспекте Столетия столкнулись две Тойоты. Один водитель резко притормозил. Второй не успел среагировать на действия водителя впередиидущего автомобиля.

Пострадавших в этом ДТП нет, но чуть позже выяснилась интересная особенность. Косвенным виновником аварии стала собака, которая внезапно для остальных участников движения пересекала оживленную трассу в неположенном месте. Естественно, давить животное никто не хотел и как могли объезжали пса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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