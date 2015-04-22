Бесплатные авиабилеты предлагают ветеранам ВОВ

Ветераны Великой Отечественной войны могут слетать в любой из российских городов и обратно абсолютно бесплатно в мае 2020 года. Соответствующие возможности проживающим в Приморье фронтовикам обеспечат авиакомпании «Аврора», «Россия» и Pegas fly, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Правительства края.

Право бесплатного перелета предоставят ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, Героям Советского Союза, при этом полные кавалеры Ордена Славы могут оформить перевозку в классах «Комфорт» или «Бизнес». Каждый участник может взять с собой одного сопровождающего, которому также будет полагаться бесплатный билет в классе «Эконом».

В 2020 году география праздничной акции охватывает внутренние маршруты и ряд зарубежных направлений. Так, все ветераны смогут оформить перевозку из России в страны СНГ и Прибалтики, среди которых – Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Латвия, Эстония, Литва, Молдова.

Ветеранам категории «участник Великой Отечественной войны» и «инвалид Великой Отечественной войны» дополнительно предоставляется право бесплатного перелета из России, стран СНГ и Прибалтики в государства Европы: Болгарию, Венгрию, Германию, Польшу, Румынию, Сербию, Хорватию, Австрию и Чехию.

Бесплатные авиабилеты для ветеранов в компаниях «Аврора» и «Россия» можно оформить в период с 14 апреля по 12 мая. Вылет должен состояться с 3 по 12 мая. Срок действия авиабилета, выданного по условиям проведения акции, – один месяц.

В авиакомпании Pegas fly билеты можно бронировать с 20 апреля по 16 мая включительно. Перелет необходимо осуществить с 1 по 16 мая.

«Весенняя акция по предоставлению бесплатных авиабилетов ежегодно становится одной из самых долгожданных для фронтовиков Приморья. Ветераны могут бесплатно получить билет на себя и одного сопровождающего и отправиться в любой из городов нашей страны: в гости к родственникам, на места боевых сражений или на Парад Победы в Москву. Для многих это, возможно, последняя возможность встретиться с друзьями молодости, повидать семью, которая живет далеко от Приморья. Поэтому мы, конечно, можем только поддерживать такую инициативу от авиакомпаний», – отметила заместитель директора департамента внутренней политики Приморья Ольга Ивченко.

Напомним, Президент России Владимир Путин объявил 2020 год Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках этой даты в Приморском крае запланировано множество патриотических мероприятий, в том числе митинги, выставки, экскурсии, лектории и показы кинофильмов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]