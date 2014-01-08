Квартира в многоэтажке во Врангеле едва не сгорела

Сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной охраны Находкинского городского округа 22 января, сообщает "Вести: Приморье".

В квартире на площади 15 кв. м на первом этаже многоквартирного жилого дома в посёлке Врангель пожарные потушили загоревшиеся вещи, межкомнатные двери и оконный проём. Работали звенья газодымозащитной службы.

Пожар был локализован и полностью ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал. 12 человек и 3 единицы техники были задействованы в борьбе с огнем, отметили в пресс-службе ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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