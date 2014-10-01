Кандидаты на службу в Росгвардию пройдут проверку на полиграфе

Желающих служить в Росгвардии могут начать проверять на полиграфе, сообщает "Вести: Приморье".

Проверка, в том числе с использованием полиграфа, позволит более тщательно отбирать кандидатов на службу в Росгвардию. Это важно и для профилактики коррупционных правонарушений, и для выявления противоправных действий со стороны личного состава, уверены в ГД.

Государственной Думой поддержаны в первом чтении поправки в Законы «О войсках национальной гвардии РФ» и «О воинской обязанности и военной службе», которыми предлагается ввести обязательную проверку на полиграфе для желающих служить или работать в Росгвардии. Его авторами стали Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместитель Александр Хинштейн.

«Граждане Российской Федерации, поступающие на военную службу, на федеральную государственную гражданскую службу или на работу в войска национальной гвардии, военнослужащие, сотрудники, федеральные государственные гражданские служащие и работники войск национальной гвардии проходят проверку, которая связана с обеспечением собственной безопасности войск национальной гвардии, в том числе с использованием технических средств», — сказано в проекте закона.

Сейчас такую проверку в обязательном порядке проходят желающие служить в ФСБ, напомнил Василий Пискарев.

По его словам, принятие законопроекта «будет способствовать повышению доверия граждан и общества к Росгвардии».

За отказ пройти такую проверку сотрудникам Росгвардии, в случае принятия законопроекта, будет грозить увольнение, отмечается на сайте ГД.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]