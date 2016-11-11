Молодежь зовут служить в войска Росгвардии

На службу в Войска Национальной Гвардии требуются парни и девушки в возрасте до 35-ти лет, не судимые, годные по состоянию здоровья, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Приморскому краю.

Открыты вакансии: полицейского, полицейского-водителя, старшего полицейского для прохождения службы на постах по охране объектов (Приморский океанариум, ВДЦ "Океан").

В обязанности росгвардейцев входит: охрана особо важных объектов, охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, осуществление контрольно-пропускного режима, ведение служебной документации.

Специальное образование и опыт работы не требуется.

Сменный график (сутки через трое), полный соц. пакет, страхование жизни и здоровья в быту и на службе, медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей, материальная помощь, оплата сверхурочной работы, раз в год бесплатный проезд к месту проведения отпуска по России, санаторно-курортное лечение, льготная выслуга (1 год за 1,5), отпуск 45 суток, возможность бесплатного заочного обучения в профильном вузе, компенсация за поднаем жилья, льготная очередь ребенка в детский сад и школу.

Возможно трудоустройство жителей из других городов.

Звонить по телефонам: +7 964 434-40-49 или 2458890.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]