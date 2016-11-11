Молодежь зовут служить в войска Росгвардии
На службу в Войска Национальной Гвардии требуются парни и девушки в возрасте до 35-ти лет, не судимые, годные по состоянию здоровья, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Приморскому краю.
Открыты вакансии: полицейского, полицейского-водителя, старшего полицейского для прохождения службы на постах по охране объектов (Приморский океанариум, ВДЦ "Океан").
В обязанности росгвардейцев входит: охрана особо важных объектов, охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, осуществление контрольно-пропускного режима, ведение служебной документации.
Специальное образование и опыт работы не требуется.
Сменный график (сутки через трое), полный соц. пакет, страхование жизни и здоровья в быту и на службе, медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей, материальная помощь, оплата сверхурочной работы, раз в год бесплатный проезд к месту проведения отпуска по России, санаторно-курортное лечение, льготная выслуга (1 год за 1,5), отпуск 45 суток, возможность бесплатного заочного обучения в профильном вузе, компенсация за поднаем жилья, льготная очередь ребенка в детский сад и школу.
Возможно трудоустройство жителей из других городов.
Звонить по телефонам: +7 964 434-40-49 или 2458890.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
23.01.2020 Кандидаты на службу в Росгвардию пройдут проверку на полиграфе
-
14.01.2020 В туристическую полицию Приморья набирают кандидатов
-
11.11.2016 Контингент Росгвардии в Приморье увеличат
-
30.10.2017 В Приморье наградили лучших сотрудников вневедомственной охраны
-
24.03.2018 Во Владивостоке начальник приморского Управления Росгвардии проведет прием граждан
-
27.03.2018 В День войск Росгвардии личный состав продемонстрировал современные образцы своего снаряжения и техники
Добавить комментарий