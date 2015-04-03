Мужчину экстренно эвакуировали с судна в Охотском море

Заявка на выполнение санитарного рейса поступила от дежурного территориального Центра медицины катастроф. Требовалась эвакуация по медицинским показаниям мужчины, находящегося на судне «Капитан Демидюк» в акватории Охотского моря, в 150 км от города Магадана.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МЧС России, выполнение санитарного рейса обеспечили сегодня, 25 января, спасатели Магаданского филиала Дальневосточного регионального отряда МЧС России и экипаж вертолёта Ми-8. Для подъема пациента с палубы на борт воздушного судна были использованы вертолетные носилки, бортовая лебёдка, профессионализм авиаторов и спасателей МЧС.

Под наблюдением врачей территориального Центра медицины катастроф (ТЦМК) мужчину доставили в аэропорт Сокол, и оттуда в Магаданскую областную больницу для прохождения лечения.

РМРС "Капитан Демидюк" приписан к порту Находка. Владелец судна - ПАО "Преображенская база тралового флота".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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