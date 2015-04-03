Новости Происшествия

Вчера, 17:57
 

Женщину эвакуировали с рыбопромыслового судна в Охотском море

Женщину эвакуировали с рыбопромыслового судна в Охотском море

Фото: ДВРПСО МЧС России

По медицинским показаниям требовалась эвакуация члена экипажа – женщины с рыболовецкого судна, ведущего промысел в Охотском море, в 150 км. от г. Магадана.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МЧС России, утром 11 января к месту нахождения судна вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра (Магаданское звено) МЧС России с 2 спасателями Магаданского филиала Дальневосточного регионального отряда МЧС России и специалистами Территориального центра медицины катастроф на борту.

Благодаря профессиональным действиям спасателей и экипажа Ми-8, с помощью бортовой лебёдки пострадавшую подняли с палубы рыболовецкого судна на борт вертолёта. Специалисты ТЦМК оказали пострадавшей медицинскую помощь.

В 14.00 (мгд) вертолет приземлился в аэропорту Магадана. Пострадавшую доставили в областную больницу для прохождения лечения.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести