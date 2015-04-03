Женщину эвакуировали с рыбопромыслового судна в Охотском море
По медицинским показаниям требовалась эвакуация члена экипажа – женщины с рыболовецкого судна, ведущего промысел в Охотском море, в 150 км. от г. Магадана.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МЧС России, утром 11 января к месту нахождения судна вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра (Магаданское звено) МЧС России с 2 спасателями Магаданского филиала Дальневосточного регионального отряда МЧС России и специалистами Территориального центра медицины катастроф на борту.
Благодаря профессиональным действиям спасателей и экипажа Ми-8, с помощью бортовой лебёдки пострадавшую подняли с палубы рыболовецкого судна на борт вертолёта. Специалисты ТЦМК оказали пострадавшей медицинскую помощь.
В 14.00 (мгд) вертолет приземлился в аэропорту Магадана. Пострадавшую доставили в областную больницу для прохождения лечения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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