Пожар на траулере Enigma Astralis. Подробности

Экипаж загоревшегося в Охотском море рыболовецкого судна Enigma Astralis эвакуирован полностью, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС .

По данным Морского спасательного центра Камчатского края, траулер во вторник загорелся в Охотском море в 130 км от Магадана. К месту происшествия прибыли спасатели. По предварительным данным, пострадавших нет. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту возгорания.

"По последней информации, весь экипаж с "Энигмы" снят. Ранее на борту наблюдалось задымление, открытого огня нет. Сейчас проводят разведку", - сообщил представитель центра. Он добавил, что планы в отношении аварийного судна пока не ясны, так как потеряна связь с капитаном, который должен принять решение.

В Морском спасательном центре Камчатского края уточнили, что все члены экипажа должны быть эвакуированы на борт судна "Юмир". Оно доставит людей на плавзавод "Всеволод Сибирцев". О том, будет ли принято решение оставить часть людей для борьбы с пожаром, пока неизвестно.

Как сообщил представитель "Росморречфлота", экипаж траулера не смог запустить пожарные насосы, когда начался пожар. Поэтому капитан принял решение об эвакуации людей на соседнее рыболовное судно.

Судовладельцем траулера является "Дальневосточная промысловая компания" (ДПК), которая добывает скумбрию, сельдь и сардину иваси. Объем улова, декларируемого ДПК на своем сайте - около 25-30 тыс. тонн рыбы ежегодно. Свежемороженая продукция быстрой заморозки производится прямо на борту судна.