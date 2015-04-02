Спасатели направляются к траулеру Enigma Astralis, чтобы произвести разведку

Спасательное судно ледового класса "Сибирский" подойдет через несколько часов к траулеру Enigma Astralis, загоревшемуся в Охотском море, чтобы разведать ситуацию на его борту, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс - Дальний Восток".

"Спасатели проверят задраенные помещения, откуда идет задымление. Выяснят - есть ли там огонь, а если он есть, то потушат пламя. Дальнейшей судьбой траулера займется судовладелец", - сказал представитель подцентра во вторник.

Траулер Enigma Astralis, на котором сохраняется задымление, сейчас находится в дрейфе, но его трал лежит на дне. То есть угроза, что судно унесет в открытое море, отсутствует. Кроме того, безопасность "Enigma Astralis" обеспечивают порядка десяти судов, находящихся поблизости. Угрозы загрязнения окружающей среды из-за этого траулера также нет.

Все 47 членов экипажа Enigma Astralis уже находятся на борту большого плавзавода "Всеволод Сибирцев".

Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту пожара на рыболовном траулере Enigma Astralis. Как сообщает пресс-служба ДВТП, специалисты проверят, как соблюдены меры безопасности мореплавания, а также при проведении спасательной операции.

Как выяснилось, на траулере Enigma Astralis загорелась надстройка. Это произошло около 9.20 21 января, когда судно работало на промысле в акватории Охотского моря, примерно в 80 милях от порта Магадан. Все 47 членов экипажа судна эвакуированы. Они уже находятся на борту плавзавода "Всеволод Сибирцев". Пострадавших нет. На борту судна, где наблюдается задымление, никого не осталось.

Судно приписано к порту Владивосток (Приморский край) и принадлежит ООО «Дальневосточная промысловая компания» (г. Москва).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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