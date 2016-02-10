Спасатели отбуксируют судно Enigma Astralis в ближайший порт. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной
С горящего в Охотском море рыболовного траулера Enigma Astralis эвакуировали весь экипаж, в том числе и и аварийную партию, которая занималась тушением пожара. На момент, когда 47 моряков покинули судно, там оставалось сильное задымление. Пострадавших нет. Экипаж разместили на плавбазе «Всеволод Сибирцев», а к траулеру отправили буксир-спасатель «Сибирский».
Виктор Клепиков, дежурный капитан-координатор морского спасательного подцентра Петропавловска-Камчатского: «Спасательное судно — там есть специально люди, обученные борьбе с пожарами и водой. Подойдет, посмотрит, что там можно будет сделать. Экипаж не завершил тушение».
По предварительной версии, возгорание началось в надстройке траулера, в одной из кают. Судно Enigma Astralis находится в Охотском море примерно в 130 километрах от Магадана. После прибытия спасателей его отбуксируют в ближайший порт. Транспортная прокуратура начала проверку.
Валентина Глазова, старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ: «Судно находится на плаву. На борту чуть больше 250 тонн дизельного топлива, оно не разлилось и угрозы экологии нет».
Порт приписки траулера - Владивосток, судовладелец - "Дальневосточная промысловая компания", которая добывает скумбрию, сельдь и сардину иваси. Официальных комментариев от компании пока получить не удалось.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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