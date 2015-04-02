Судно Enigma Astralis горит в Охотском море
Пожар на рыболовном судне Enigma Astralis произошел в Охотском море, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток". На борту судна, приписанного к порту Владивосток, находятся 47 человек, экипаж эвакуируют на подошедшее судно «Юмир».
Enigma Astralis находится в 130 километрах от Магадана. По предварительной информации, возгорание началось в одной из кают.
Траулер Дальневосточная промысловая компания приобрела в 2017 году, ранее он носил название Adalsteinn Jonsson, сообщает сайт организации.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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