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Судно Enigma Astralis горит в Охотском море

Судно Enigma Astralis горит в Охотском море

Фото: twitter.com/Sveinn222

Пожар на рыболовном судне Enigma Astralis произошел в Охотском море,  - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток". На борту судна, приписанного к порту Владивосток, находятся 47 человек, экипаж эвакуируют на подошедшее судно «Юмир».

Enigma Astralis находится в 130 километрах от Магадана. По предварительной информации, возгорание началось в одной из кают.

Траулер Дальневосточная промысловая компания приобрела в 2017 году, ранее он носил название Adalsteinn Jonsson, сообщает сайт организации.

По предварительным данным, пострадавших нет.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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