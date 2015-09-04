Внучка крестницы актрисы Памелы Андерсон «засветилась» с женихом в нацпарке

Дальневосточный леопард Leo 46M по имени Реноша, в 2017 году фиксировавшийся с зияющей раной у глаза, впервые «пойман» фотоловушкой ФГБУ «Земли леопарда» в сопровождении самки. Избранницей самца стала повзрослевшая дочь самки Leo 120F - внучка пятнистой крестницы актрисы и зоозащитницы Памелы Андерсон, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

В последующие два года самец регулярно фиксировался фотоловушками на своем привычном участке обитания – в охранной зоне национального парка «Земля леопарда». Его состояние здоровья не вызывало опасений, однако Leo 46M удавалось скрывать подробности своей личной жизни. Восьмилетний самец ни разу не был запечатлен фотоловушками в сопровождении «невест», хотя вблизи его территории фиксировались сразу несколько самок.

Возможно, долгое время Реноше удавалось избегать камер при прогулках с самками. Новые подробности личной жизни самца были получены при обработке материалов за прошлый год. Первое «брачное» фото уже матерого самца было сделано с молодой, пока безымянной самкой – дочерью леопардессы под номером Leo120F, родившейся в 2017 году. В свою очередь Leo120F приходится котенком самке Leo 38F, свое имя которой дала известная актриса и зоозащитница Памела Андерсон.

Исследования дальневосточных леопардов доказывают, что единственной причиной, по которой взрослые разнополые представители этого вида могут фиксироваться вместе, являются брачные игры. Они могут продолжаться несколько дней и завершаются после своей естественной кульминации. Поэтому теперь с большой долей вероятности специалисты смогут назвать отца правнуков знаменитой пятнистой Памелы.

Так благодаря фотомониторингу специалистам ФГБУ «Земля леопарда» удается проследить целые династии дальневосточных леопардов. Подобные наблюдения дают ценный материал для проведения будущих исследований, в том числе особенностей генов редких кошек.

Напомним, свое имя Реноша получил в 2015 году. По результатам голосования его выбрали сотрудники группы компаний «Ренова» - Хранителя леопарда, который активно поддерживает работу по сохранению популяции редких пятнистых кошек.

СПРАВКА

Фотоловушки - основной инструмент в деле изучения леопардов и тигров в нацпарке. Снимки краснокнижных кошек «Земля леопарда» получает благодаря крупнейшей в России сети фотомониторинга. За жизнью животных следят более 400 автоматических камер, установленных при поддержке АНО «Дальневосточные леопарды». Камеры реагируют на движение и срабатывают во время прохода животного перед объективом. Площадь, охваченная сетью автоматических камер, составляет 360 тысяч гектаров. С фотоловушками специалисты работают вручную.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]