В ход пошли яйца: таксист поплатился за неправильную парковку

Вероятнее всего, жители устроили «казнь» водителю и автомобилю такси.

В instagram-паблик dps.control было опубликовано интересное фото, на котором изображен автомобиль известной таксомоторной компании. Водитель, не задумываясь о правилах парковки, поставил свой авто под входной дверью в подъезд многоэтажки. За что и поплатился. Жители решили наказать нерадивого водителя и сбросили на машину яйца. Крыша и лобовое стекло машины узнали «вкус» сырых яйц.

Скорее всего, случилось это на днях. Возмущенные поведением таксиста-хама жители подъезда «вынесли ему наказание». Интересно, задумается ли в следующий раз водитель данного авто о способах парковки, покажет время.

Сотни комментариев под данным фото говорят о том, что наказание нашло горе-таксиста.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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