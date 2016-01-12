В ход пошли яйца: таксист поплатился за неправильную парковку
Вероятнее всего, жители устроили «казнь» водителю и автомобилю такси.
В instagram-паблик dps.control было опубликовано интересное фото, на котором изображен автомобиль известной таксомоторной компании. Водитель, не задумываясь о правилах парковки, поставил свой авто под входной дверью в подъезд многоэтажки. За что и поплатился. Жители решили наказать нерадивого водителя и сбросили на машину яйца. Крыша и лобовое стекло машины узнали «вкус» сырых яйц.
Скорее всего, случилось это на днях. Возмущенные поведением таксиста-хама жители подъезда «вынесли ему наказание». Интересно, задумается ли в следующий раз водитель данного авто о способах парковки, покажет время.
Сотни комментариев под данным фото говорят о том, что наказание нашло горе-таксиста.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
01.02.2019 В Приморье полиция разыскивает таксиста, пристававшего к девушке-пассажиру
-
27.01.2018 "Мастер парковки" из Владивостока стал одним из главных претендентов на "премию Дарвина-2018"
-
21.11.2017 Во Владивостоке запечатлели очередного «гения парковки»
-
25.12.2016 Жители Владивостока борются с «мастерами парковки»
-
10.11.2016 Во Владивостоке неправильно припаркованное такси превратили в "мусоровоз"
-
12.01.2016 Во Владивостоке водитель Mark II устроил погоню с аварией и дракой
Добавить комментарий