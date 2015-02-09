Работа автомобильных пунктов пропуска Приморья на границе с Китаем приостановлена
Работа автомобильных пунктов пропуска Приморья на границе с Китаем приостановлена до 1 февраля. Причиной послужило продление новогодних каникул в КНР из-за распространения заболеваемости после вспышки коронавируса 2019-nCoV, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsvl.ru.
Как сообщили в пресс-службе Уссурийской таможни, автомобильные пункты пропуска «Краскино», «Пограничный», «Полтавка», «Турий Рог» в Приморье начнут работу позже намеченных сроков. Ориентировочно пропускать лиц через них начнут с 1 февраля. Договоренность о приостановке работы погранпунктов достигнута российской и китайской сторонами.
При этом режим работы железнодорожных пунктов пропуска «Пограничный», «Махалино» и «Хасан» не меняется. Продолжает работу и пункт пропуска в международном аэропорту Владивосток, где прибывших пассажиров проверяют тепловизорами.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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