"Вести:Приморье": миссис Мира из Владивостока разделась на публике
Как многодетная мама из Владивостока победила в национальном конкурсе красоты? Нашей съемочной группе удалось пообщаться с женщиной и узнать, что помогло красавице обойти всех соперниц и стать первой.
Сложнее всего 45-летней Миссис Мира Юлии Шастиной было раздеться.
Юлия Шастина, Миссис Мира Классик 2020 :«Когда полный зал народу, ты под софитами, выйти в купальнике — это было очень сложно. Где-то переступить через себя».
Подробности этой истории - в следующем выпуске программы «Вести: Приморье». Смотрите нас в 17:00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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