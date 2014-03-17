"Вести:Приморье": миссис Мира из Владивостока разделась на публике

Как многодетная мама из Владивостока победила в национальном конкурсе красоты? Нашей съемочной группе удалось пообщаться с женщиной и узнать, что помогло красавице обойти всех соперниц и стать первой.

Сложнее всего 45-летней Миссис Мира Юлии Шастиной было раздеться.

Юлия Шастина, Миссис Мира Классик 2020 :«Когда полный зал народу, ты под софитами, выйти в купальнике — это было очень сложно. Где-то переступить через себя».

Подробности этой истории - в следующем выпуске программы «Вести: Приморье». Смотрите нас в 17:00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]