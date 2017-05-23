Проблемы с законом? Евгений Костюков сдал мандат краевого депутата
Сегодня, 28 января, на заседании комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Заксобрания Приморья было удовлетворено заявление Евгения Костюкова о снятии полномочий депутата, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsvl.ru
Коллеги давно не видели народного избранника – источники сообщают, что он находится в федеральном розыске.
Впервые о проблемах депутата с законом стало известно в марте прошлого года. Тогда в помещениях ООО «НПЦ ''Современные климатические системы''» на Светланской, 83, относящегося к ООО «Вентстрой», учрежденному Костюковым, сотрудники краевого следкома проводили обыски.
Из-за чего у органов возник такой интерес к деятельности компании, пока неизвестно, однако к концу 2019 года Евгений Костюков пропал из медиапространства региона и перестал ходить на заседания Законодательного собрания. На странице депутата в Facebook последняя запись датирована 8 октября – до этого он довольно активно вел свой профиль и буквально через день публиковал фотографии.
Коллеги-депутаты не видели Костюкова с прошлого года, а многочисленные источники говорят о том, что он находится в федеральном розыске. В СУ СК РФ по Приморскому краю пока официально не комментируют эту информацию, при этом не подтверждая и не опровергая ее.
Сегодня на заседании комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК заявление Евгения Костюкова о снятии полномочий депутата было удовлетворено. Окончательно этот вопрос будет рассмотрен на очередном заседании краевого парламента 29 января.
Довыборов по округу Костюкова в сентябре ждать не стоит – согласно Избирательному кодексу Приморья, голосование не проводится, если в результате выборов депутат не может быть избран на период более одного года до окончания срока. А нынешний созыв закончит свою работу уже в 2021 году.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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