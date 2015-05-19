Отбирать имущество у чиновников-коррупционеров предложила депутат Госдумы

Зампред комитета Госдумы по международным делам, член комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета Наталья Поклонская заявила о необходимости отбирать имущество у чиновников, которых уличили в коррупции, сообщает "Вести: Приморье".

«Одной посадки мало — должна быть конфискация имущества в пользу бюджета, которому он навредил, и общественно-полезные работы», — написала в своем telegram-канале Поклонская. Так депутат прокомментировала ситуацию, а Красноярском крае, где бывшего депутата отправили в колонию за незаконную вырубку леса. По словам Поклонской, осужденный, который нанес бюджету ущерб в 7,2 миллиона рублей должен восстановить уничтоженный лес, отмечает ura.news.

В своем посте депутат также призвала измениться госслужащих, которые пришли во власть ради заработка. Поклонская считает, что многие российские чиновники не хотят служить людям, из-за чего население вынуждено жить «от зарплаты до зарплаты», а разрыв в доходах между Москвой и регионами увеличился.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]