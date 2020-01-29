"Вести: Приморье": Храм-памятник Христа Спасителя из Шэньяна может переехать во Владивосток
110 лет назад его из серого гранита сложили. Резные окна-кресты, маковка в виде шлема и настоящая кольчуга по его стенам спадает. Каменный русский витязь китайскому Шэньяну, похоже, больше не нужен.
- Если памятнику невозможно бытовать в его исторической среде, то можно ставить вопрос о его эвакуации на родину, в Россию.
Он же памятник, он же храм, он же витязь из гранита - в память о погибших в русско-японской войне может на остров Русский переехать! Об этом смотрите сюжет в программе "Вести: Приморье" сегодня, 29 января, в 14.25.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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