"Вести: Приморье": Храм-памятник Христа Спасителя из Шэньяна может переехать во Владивосток

110 лет назад его из серого гранита сложили. Резные окна-кресты, маковка в виде шлема и настоящая кольчуга по его стенам спадает. Каменный русский витязь китайскому Шэньяну, похоже, больше не нужен.

- Если памятнику невозможно бытовать в его исторической среде, то можно ставить вопрос о его эвакуации на родину, в Россию.

Он же памятник, он же храм, он же витязь из гранита - в память о погибших в русско-японской войне может на остров Русский переехать! Об этом смотрите сюжет в программе "Вести: Приморье" сегодня, 29 января, в 14.25.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]