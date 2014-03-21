Владивостокские "Хаятты" откроются к осени этого года
Сдать и ввести в эксплуатацию пятизвездочную гостиницу "Хаятт" на мысе Бурном во Владивостоке строительная компания — инвестор планирует к сентябрю 2020 года. Аналогичный отель на Корабельной Набережной рассчитывают ввести к августу. Об этом сообщает корреспондент "Вести:Приморье" Александра Мостовая, которая присутствует на выездном совещании под председательством полпреда Презилента в ДФО, вице-премьера Юрия Трутнева.
На совещании было заявлено, что на достройку "Хаятта" на Бурном инвестор вкладывает ещё 6 млрд рублей. На завершение работ в гостинице на Корабельной Набережной потребуется еще 5,5 млрд рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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