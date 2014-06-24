За побег из воинской части в Приморье солдату-срочнику грозит дисбат 

В Приморье завершаются следственные мероприятия в отношении военнослужащего по призыву, сбежавшего в ноябре 2019 года из бригады материально-технического обеспечения в Уссурийске. За самовольное оставление части рядовому грозит полгода ареста или служба в дисбате.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, дезертировавший из бригады МТО Уссурийска военнослужащий Константин Крушевский был найден живым и здоровым. Молодой человек после самовольного оставления части уехал за пределы военного гарнизона, где должен был проходить службу. Но в итоге он решил сдаться правоохранительным органам и явился в военно-следственный отдел города Фокино.

В настоящее время в отношении молодого человека проводятся следственные действия, поскольку после самовольного оставления части по материалам военной прокуратуры Уссурийского гарнизона было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 337 УК РФ. В конце декабря материалы по подследственности передали в военно-следственный отдел по гарнизону Залив Стрелок в ЗАТО Фокино, а после 21 января 2020-го дело готовится к отправке в суд.

5 ноября 2019 года 18-летний военнослужащий по призыву Константин Крушевский покинул расположение части. За несколько дней до побега молодой человек снял себя на видео, на котором поведал о пропаже со склада части 25 пар берцев. В части отрицали пропажу обуви с вещевого склада. В ходе следственных действий также не подтвердились факты хищения имущества и проявления неуставных взаимоотношений.

В настоящее время ожидается решение суда. Отметим, что самовольное оставление части по закону считается преступлением, за него солдат может получить наказание в виде шести месяцев ареста или содержания в дисциплинарной части на срок до одного года и более.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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