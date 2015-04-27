ГТРК «Владивосток» получила от полпреда ДФО «Звезду Дальнего Востока»

Директор ГТРК «Владивосток» Светлана Огнева получила из рук полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева диплом победителя ежегодной общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока», сообщает "Вести: Приморье".

@vestiprim получили награду в специальной номинации «Открытость».

Юрий Трутнев оценил роль телеканала «Восток 24» в освещении социальных и экономических преобразований, происходящих на Дальнем Востоке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]