Штрафы вырастут в несколько раз: водителей предупреждают о нововведениях

Штрафы за превышение скорости, вождение в пьяном виде, за опасное вождение, перевозку детей без автокресел, могут значительно увеличиться, сообщает "Вести: Приморье" .

Впервые вводится накопительная система для злостных нарушителей ПДД. Таковы нормы, заложенные в проекте нового КоАП, разработанного по поручению экс-премьера Дмитрия Медведева и предложенного Минюстом. Нововведения должны заработать с 1 января 2021 года.

«Наказание за превышение скорости на 20-40 км/ч может увеличиться с 500 рублей до 3 тысяч рублей», — сообщает издание. За превышение на 40-60 км/ч водителей будут штрафовать сразу на 4 тысячи рублей, сейчас штраф составляет 1,5 тысячи рублей. Превышение скорости более чем на 60 км/ч грозит штрафом в 5 тысяч рублей или лишением прав до полугода. За повторное превышение на 40-60 км/ч водителю придется заплатить 10 тысяч рублей, также его могут лишить прав на год, пишет «Коммерсант» со ссылкой на новый проект Кодекса об административных правонарушениях, который опубликовал Минюст.

Новые правила могут коснуться и вождения в нетрезвом виде. Штраф за отказ от освидетельствования может вырасти с 30 до 40 тысяч рублей, вместе с тем срок лишения прав увеличится с двух до трех лет. Если в салоне машины находился ребенок до 16 лет, а сам водитель управлял авто в нетрезвом виде или отказался от освидетельствования, его могут оштрафовать на 50 тысяч рублей и лишить прав на срок до 2-3 лет. При этом под нетрезвым состоянием в Минюсте предлагают понимать не только алкогольное, наркотическое или психотропное опьянение, но и «наличие в организме иных вызывающих опьянение веществ».

Перевозка детей без автокресел будет наказываться штрафом до 5 тысяч рублей (вместо 3 тысяч). Штраф за это нарушение могут ввести и для индивидуальных предпринимателей, он может составить 35 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]