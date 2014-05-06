Сегодня в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне полпред Юрий Трутнев и губернатор Олег Кожемяко поздравили ветеранов Владивостока. Тем, кто пережил нелегкие годы войны, вручили подарки и юбилейные медали. В этот раз в стенах дома переговоров чествовали семерых ветеранов. Они до сих пор помнят первые минуты начала войны. Каждый из них прошел свою фронтовую историю. И сегодня они поделились с нашей съемочной группой своими воспоминаниями.

Лидия Селивёрстова, ветеран: «Я с первых дней войны знаю это всё. Сама знаю, как первые бомбы были, как первый самолет. Я смотрю, летит. Я побежала домой, смотрю, а этот с крестом летит. У нас не было столбов, там было очень низко. И он резко разворачивается (плачет). Я упала под вербу и думала, что он за неё зацепился, а это пули были».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]