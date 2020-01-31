Нетрезвые девушки на "Тойота Виш" таранили магазин "Двери" в Приморье

"Эпическая авария" произошла вечером 31 января в Уссурийске на улице Советская. Автомобиль Тойота Виш, в котором находились две девушки, врезался в двери магазина "ВФД Двери". По счастливой случайности,в самый вечерний час-пик на пути автомобиля не оказались случайных прохожих. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на инстаграм паблик Марка Чернослива.

По словам одних очевидцев, после аварии обе девушки, которые находились в нетрезвом состоянии, потеряли сознания, им была вызвана машина скорой медицинской помощи. По утверждениям других свидетелей, "виновником был мужчина на паркетнике без номеров. Он на запрещающий сигнал светофора выехал на полосу встречного движения и подрезал девушек на више. То, что девушки были не трезвые, никак не снимает с него ответственности".

В любом случаи сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться во всех хитросплетениях этого происшествия и назвать виновных.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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