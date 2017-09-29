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Автомобиль врезался в здание в Приморье

Автомобиль врезался в здание в Приморье

Источник фото: dps_nakhodka

Автомобиль врезался в здание в Фокино в районе остановки транспорта "Семь ветров". В машине находились две девушки, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_nakhodka.

Участникам ДТП потребовалась помощь медиков. На место аварии прибыла карета скорой помощи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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