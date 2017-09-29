Сегодня, 15:10
Автомобиль врезался в здание в Приморье
Автомобиль врезался в здание в Фокино в районе остановки транспорта "Семь ветров". В машине находились две девушки, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_nakhodka.
Участникам ДТП потребовалась помощь медиков. На место аварии прибыла карета скорой помощи.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: