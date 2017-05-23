QR-код войдет в жизнь россиян вместо бумажных чеков

С первого февраля в жизни россиян произойдет ряд изменений. В частности, владельцы вендинговых аппаратов получат право не выдавать клиентам чеки. Вместо этого на экране будет появляться специальный QR-код, считав который покупатели смогут получить электронный чек, сообщает «Вести: Приморье».

«Нововведение не коснется аппаратов по продаже подакцизной и технически сложной продукции, а также товаров, подлежащих обязательной маркировке», — уточняет «Коммерсант».

Российские банки в 2020 году продолжат расширение списка услуг и товаров, которые можно оплатить по QR-коду в рамках системы быстрых платежей (СБП), сообщило «РИА Новости» со ссылкой на собственный опрос участников системы. Агентство отметило, что такой способ оплаты станет доступен в салонах связи, на заправках и в кофейнях.

По данным «РИА Новости», несколько банков работают над внедрением QR-кодов крупными торговыми сетями, брокерскими компаниями, страховым бизнесом, а также интеграторами для разных рынков.

Напомним, в феврале прошлого года Центробанк запустил СБП, позволяющую осуществлять по телефону M2M- и C2C-платежи в режиме Push (по инициативе отправителя). К системе подключено уже 20 кредитных организаций, в том числе 10 из 11 системно значимых банков. При этом Сбербанк, несмотря на законодательные требования, так и не подключился к системе. В ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк оштрафовал Сбербанк на 1 млн руб. за неподключение к СБП, добавив, что надеется на скорейшее подключению этого банка к системе. Президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк закончит разработку и начнет тестирование систем для подключения к СБП в середине января.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]