Минюст сообщил об увеличении штрафов некоторым категориям граждан

В России могут вырасти штрафы за распитие алкоголя в запрещенных местах.

Максимальная сумма штрафа за распитие алкогольной продукции в запрещенных законом местах может увеличиться на 1 тыс. рублей – до 2,5 тыс. рублей, следует из проекта Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), разработанного Минюстом. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Вести: Приморье».

Согласно действующему законодательству, распитие алкоголя запрещено в образовательных и медицинских организациях, учреждениях культуры, на спортивных сооружениях, оптовых и розничных рынках, в общественном транспорте, на вокзалах и в аэропортах, в местах массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий, в нестационарных торговых объектах, а также во дворах, в подъездах, на детских площадках, в зонах рекреационного назначения.

«Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей», – говорится в документе.

Согласно действующему КоАП, такое нарушение влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Кроме того, предлагается увеличить штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. Согласно действующему КоАП, появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность влечет наложение штрафа от 500 рублей до 1,5 тысяч рублей.

Согласно проекту, минимальная сумма штрафа может увеличиться с 500 до 1 тыс. рублей, максимальная – с 1,5 до 3 тыс. рублей.

«По прошествии 17 лет после вступления КоАП в силу назрела объективная необходимость научного осмысления и анализа сложившейся за эти годы практики его применения, а также критической оценки эффективности его норм с учетом внесенных многочисленных изменений, конституционных требований», – говорится в пояснительной записке к проекту КоАП.

Ожидаемый срок вступления нового КоАП в силу – 1 января 2021 года, следует из пояснительной записки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]