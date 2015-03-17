Наказание не заставило себя ждать: «попался» водитель маршрутки (видео)

Плотное движение на проспекте Столетия. Кто-то понимает, что лучше медленно, но доедет. Другие, напротив - пытаются "обмануть" всех и проскочить пробку. Вот так и сделал один из водителей маршрутки. За что и поплатился.

Instagram-паблик dps_vl опубликовал видео, на котором видно, как водитель маршрутки нарушил Правила дорожного движения, сообщает «Вести: Приморье».

А рядом - машина сотрудников ДПС. Наказание не миновало. Полицейские попросили водителя маршрутного такси остановиться.



Пользователи сети отмечают, что автобусники регулярно объезжают пробку таким образом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]