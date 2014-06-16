Введение электронного ПТС приведет к всплеску мошенничества на вторичном авторынке

Система электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) в том виде, в котором ее предполагается ввести, может спровоцировать всплеск мошенничества на вторичном авторынке, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на avtovzglyad.ru

«Объединенная лизинговая ассоциация» направила в правительство предложение организовать онлайн-доступ к информации о регистрации автомобилей в ГИБДД, чтобы предотвратить мошенничества на рынке перепродаж автотранспорта, которые начнутся после введения в силу обязательного оформления ЭПТС.

Переход на электронные паспорта должен состояться с 1 ноября 2020-го года. По мнению экспертов, внесение записи о собственнике в ЭПТС не является обязательным. Гражданин, приобретающий машину, не имеет возможности проверить содержащиеся в ЭПТС данные о регистрации автомобиля в ГИБДД. Да и вообще, вся информация, имеющаяся в электронном ПТС — сведения о собственнике, залоге и лизинге, прочих обременениях — доступны лишь для работников правоохранительных органов.

Система ЭПТС не отражает историю собственников машины, не информирует о регистрационных знаках при постановке на учет в ГИБДД, данные о договоре лизинга в ЭПТС вносятся на факультативной основе и никак не учитываются в ГИБДД, пишет «Коммерсант».

Этим обстоятельством с введением электронного ПТС в повсеместный обиход будут вовсю пользоваться мошенники. Недобросовестный продавец машины, введя в заблуждение покупателя, сможет продать последнему авто, находящееся в залоге, лизинге или арестованное судебными приставами.

При наличии бумажного ПТС покупатель хотя бы может ознакомиться с историей предыдущих владельцев. Когда же «бумажки» будут заменены «электроникой», такой возможности у потенциального покупателя не останется. Это также может стимулировать всплеск бытовой коррупции, когда покупатели машин массово начнут искать «своих людей» в ГИБДД, чтобы «пробить по базам данных» на предмет юридической чистоты интересующие их машины.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]