Выдача бумажных ПТС продлена

Паспорта транспортных средств можно оформить как в электронном, так и бумажном виде

Находкинская таможня поясняет, что в настоящее время паспорта транспортных средств (ПТС), ввозимые на территорию Российской Федерации, можно оформить в электронном или бумажном виде. Выдачу бумажных ПТС Евразийская экономическая комиссия продлили до 1 ноября 2020 года.

Сведения об организациях, включенных в Единый реестр с представленными Минпромторгом России полномочиями на оформление электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), размещены на сайте Минпромторга России.

Электронные паспорта транспортных средств (электронные паспорта шасси транспортных средств) могут оформляться как юридическими, так и физическими лицами.

На транспортные средства (шасси транспортных средств), на которые оформлены электронные паспорта, оформление паспорта транспортных средств (шасси транспортных средств) на бумажном носителе не допускается.

Действие электронных ПТС распространяется на территорию всех государств-членов ЕАЭС. Наличие электронного ПТС является достаточным условием для регистрации и допуска транспортных средств к участию в дорожном движении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]