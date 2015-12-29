Порядок регистрации автомобилей меняется со 2 ноября

Автомобили, которые ввезены на территорию России из других стран, со 2 ноября можно будет зарегистрировать в ГИБДД только на основании электронных паспортов транспортных средств. Об этом пояснили в Госавтоинспекции РФ, сообщают «Вести:Приморье».

«Все транспортные средства, выпускаемые в обращение на территории РФ, произведенные на ее территории либо ввозимые из иностранных государств — членов Евразийской экономической комиссии, со 2 ноября 2020 года могут быть зарегистрированы в подразделениях Госавтоинспекции исключительно на основании электронных паспортов транспортных средств», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Однако, в Белоруссии, Казахстане и Киргизии паспорта транспортных средств можно оформить по правилам, установленным в указанных государствах до 31 декабря 2021 года.

Но если они будут ввозиться в Россию, владельцам авто понадобятся электронные паспорта. При этом, обязательной замены паспортов на машины, оформленные ранее в РФ на бумажных носителях, не требуется. Их оформление закончится 1 ноября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]