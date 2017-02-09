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В Приморье изменился порядок выдачи электронных автопаспортов
Осмотр как на приёме врача. Чтобы пустить "иностранца" на российские дороги нужна полная диагностика. С 1 ноября выдача первых электронных паспортов для автомобилей легла на плечи специализированных компаний. Таможня и ГИБДД отошли от дел. Собственник автомобиля уезжает практически с готовыми документами. Ему нужно только прибыть в ГАИ. В сутки на учёт ставят порядка 400 машин, однако эти цифры крайне малы.
Готовы ли спеццентры нарастить показатели? И что может стать причиной для отказа выдачи электронного документа - об этом смотрите в программе "Вести: Приморье" 30 ноября в 21.05 на телеканале "Россия-1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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