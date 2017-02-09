Новости Видео Анонс
Сегодня, 14:19

В Приморье изменился порядок выдачи электронных автопаспортов

В Приморье изменился порядок выдачи электронных автопаспортов

Осмотр как на приёме врача. Чтобы пустить "иностранца" на российские дороги нужна полная диагностика. С 1 ноября выдача первых электронных паспортов для автомобилей легла на плечи специализированных компаний. Таможня и ГИБДД отошли от дел. Собственник автомобиля уезжает практически с готовыми документами. Ему нужно только прибыть в ГАИ. В сутки на учёт ставят порядка 400 машин, однако эти цифры крайне малы.

Готовы ли спеццентры нарастить показатели? И что может стать причиной для отказа выдачи электронного документа - об этом смотрите в программе "Вести: Приморье" 30 ноября в 21.05 на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме