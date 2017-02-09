Оформление транспортных средств прекратила таможня Владивостока

Владивостокская таможня прекратила оформление транспортных средств, ввозимых предпринимателями

Со 2 июля 2020 года Владивостокская таможня прекратила регистрацию таможенных деклараций на ввозимые транспортные средства и самоходные машины. Данные изменения касаются только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для физических лиц порядок не меняется, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на таможенно-логистический портал ВТ.

Транспортные средства и самоходные машины предприниматели могут задекларировать на Акцизном специализированном таможенном посту Центральной акцизной таможни (центр электронного декларирования).

В отношении физических лиц Владивостокская таможня продолжит регистрацию таможенных деклараций на данную категорию товаров. За первое полугодие 2020 года Владивостокская таможня оформила более 49 тысяч автомобилей.

Справка: Новый порядок декларирования ряда подакцизных и других товаров, в том числе транспортных средств и самоходных машин, регламентирует приказ Минфина РФ от 18.02.2020 №27н «О компетенции таможенных органов по совершению определенных таможенных операций и конкретных функций в отношении товаров». Приказ вступил в силу со 2 июля 2020 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]