Крупную партидю детской обуви из Китая задержала Владивостокская таможня

2 625 пар незадекларированной детской обуви выявили сотрудники Владивостокской таможни на таможенном посту Морской порт Владивосток. Товар ввезен из Китая с нарушением таможенных правил, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни.

Российский импортер подал во Владивостокскую таможню декларацию на ввоз из Китая контейнера различной детской обуви общим весом более 3 тонн.

Как рассказал старший государственный таможенный инспектор отдела таможенного досмотра таможенного поста Морской порт Владивосток Юрий Кулаков, при таможенном досмотре контейнера владивостокские таможенники обнаружили еще 2 625 пар (1,5 тонны) незадекларированной детской обуви: сандалии и кеды. Не задекларировав товар, импортер хотел сэкономить на таможенных платежах.

Владивостокская таможня возбудила дело об административном правонарушении, на товар наложен арест.

Справка:

За недекларирование по установленной форме товаров предусмотрена ответственность ст. 16.2 ч.1 КоАП РФ – штраф, для юридических лиц от ½ до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, либо их конфискация.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]